مشاهدة مباراة الباطن والنهضة اليوم بث مباشر يلا شوت

يستعد كل من فريق الباطن والنهضة ، اليوم الثلاثاء 27 اغسطس، لاقامة مباراة على ستاد نادى الباطن ، وذلك ضمن منافسات الاسبوع الثانى من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 3:15 بتوقيت القاهرة، وتمام 4:15 بتوقيت كل من السعودية وفلسطين ، بواسطة الحكم محمد النحيت و سيكون مساعد حكم ياسر السلطان.

وكان الباطن، فقد أولى مبارياته بدوري الدرجة الأولى السعودي بنتيجة هدفين نظيفين أمام فريق الكوكب في الجولة الأولى من المسابقة.

واكتفي الاعب بدر حسن الذي دخل ضمن قائمة الفريق للمباراة، ولكنه لم يشارك واكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.

الجدير بالذكر أن المدرب التونسي رضا الجدي، هو من يقود فريق الباطن، في الموسم الجديد ويتطلع إلى تحقيق نتائج جيدة والصعود بالفريق إلى الدوري السعودي الممتاز في الموسم المقبل، ولذلك فهو حريص على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين دوليين لديهم الخبرة والمهارة والكفاءة وهو ما ينطبق على بدر حسن اللاعب الدولي الذي يعد من أفضل اللاعبين الليبيين حاليا في مركز الوسط الدفاعي.

وفي السياق نفسه، سيرمي الفريقان بكامل ثقلهما من أجل حصد نقاط المباراة الـ (3)، وبالخصوص الباطن، الذي تلقى خسارة متأخرة أمام الكوكب في الجولة الماضية، فيما يرغب النهضة في تحقيق انتصاره الثاني، والمضي قدما في طريق تحقيق هدفه بالصعود لدوري المحترفين السعودي.

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