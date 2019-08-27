نابلس: وقفة تضامنية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

شارك حشد جماهيري من الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة في وقفة تضامنية نظمتها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في مقابر الأرقام.

وطالب المشاركون خلال الوقفة التضامنية بتحرير جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال، حيث رفع المشاركون صور عدد من الشهداء المحتجزين سواء في مقابر الأرقام أو في ثلاجات الموتى لدى الاحتلال، بعد أن نفذوا عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية.

القيادي في حزب الشعب الفلسطيني خالد منصور قال: "إن الحملة تسعى لنقل هذا الملف إلى المحافل الدولية، نظرا لحساسيته البالغة، في ظل إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة احتجاز جثامين الفلسطينيين بعد قتلهم، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وإلحاق أكبر ضرر نفسي بعائلة الشهيد.

وتابع "ما استطعنا توثيقه استنادا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، تظهر احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام".

ومنذ عام 2015 وحتى اليوم احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 220 شهيداً لفترات زمنية مختلفة (من أيام إلى أشهر، وبعض الشهداء أكثر من عامين) أفرج عن معظمهم، وأبقى على 29 شهيدا محتجزا حتى هذا اليوم.