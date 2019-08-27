وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة يرد على تصريحات رام الله

رد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة غازي حمد اليوم الثلاثاء على تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله الهجومية بحق قطاع غزة مؤكداً أنها تصريحات لا تستند إلى دليل.

وقال حمد، خلال اللقاء نظمته وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "إن وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مهمة وتخدم شريحة كبيرة من الفقراء والشرائح المهمشة ولدينا شراكات كبيرة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية فيما يصب في مصلحة هذه الشرائح".

وأضاف حمد: "الوزارة في رام الله أصدرت الكثير من التصريحات الهجومية على الوزارة بغزة دون دليل أو سند وتم سحب العديد من الموظفين الذين يعملون في مراكز حساسة داخل الوزارة دون سبب أو مبرر أو حتى سابق إنذار".

وتابع: "رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الوزارة لكننا نستطيع تقديم خدمات بالإمكانات المتاحة وأن الوزارة تضم عددا كبيرا من الموظفين سواء من موظفي غزة أو رام الله، ونسعى بإبعاد الخلافات السياسية بعد الانقسام والعمل المشترك بين الوزارة بين غزة ورام الله وتحييد العمل الإغاثي والإنساني".

وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية تضم دوائر متعددة لخدمة المستفيدين من البرامج المتعددة، ومنها مؤسسة أمان لنساء المعنفات ومراكز للمرأة والطفولة ومراكز ذوي الاعاقة ومراكز لكبار السن ومجهولي النسب.

يُشار إلى أن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله داود الديك أوضح أن ما يتم تداوله بشأن حجب بعض الأسر التي كانت تستفيد من مخصصات التنمية الاجتماعية مغالطات.

وقال دويك في تصريح صحفي مساء أمس الاثنين: "إن عمليات الحجب تتم في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، وأن الحجب يتم لعدم ثبوت الاستحقاق بناء على تحديث البيانات، أو بسبب وجود ملف ضريبي للأسرة، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر تتلقاه من وزارة المالية".

وأضاف: "إن الوزارة زادت مجموع المبالغ المخصصة للأسر الفقيرة في قطاع غزة إلى 94 مليون شيقل، أي بزيادة 5 مليون شيقل لهذه الدفعة التي من المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة".