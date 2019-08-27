فحص اسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية 1440

أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية، اليوم الاحد، ان موعد صرف مخصصات الأسر الفقيرة ستكون غداً الإثنين 25 أغسطس 2019، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ،"قررنا صرف الدفعة على الرغم من اجراءات حركة حماس بمنع عمل اللجنة المكلفة من الوزارة، لأننا حكومة وطنية تتحمل مسؤولياتها عن كافة المواطنين في جميع محافظات الوطن، وفي مقدمتهم الأسر الفقيرة".

وحذر مجدلاني، في تصريح صحفي، حماس من الاستمرار في إجراءاتها واعاقتها لعمل موظفي الوزارة بغزة، قائلاً: "ما بعد صرف الدفعة ستكون لنا إجراءات وخطوات ملموسة في حال استمرت حماس وأجهزتها الأمنية في سياستها وإجراءاتها".

ومن الجدير ذكره، ان الوزارة صرفت مخصصات الشؤون آخر مرة يوم 14 مايو/ أيار 2019 في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، وهي الدفعة الأخيرة من متأخرات عام 2018.

يشار إلى أن هذه الدفعة تشمل 105 آلاف أسرة منها نحو 70 ألف أسرة في قطاع غزة (66% من المستفيدين)، و 35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية(34% ) من المستفيدين.

ويذكر انه تبلغ قيمة هذه الدفعة نحو 125 مليون شيقل، منها نحو 94 مليون شيقل للأسر الفقيرة في قطاع غزة أي ما نسبته 75% من مجمل قيمة الدفعة.

وجاء الصرف بعد تأخر دام نحو ستة أشهر عن آخر دفعة العام الماضي، وكان من المفترض أن تتلقاها الأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.

ويستهدف برنامج التحويلات النقدية الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد والأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني، والشديد وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأيتام أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسر ترأسها نساء.

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