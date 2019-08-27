اتحاد خانيونس بطلاً لبطولة المرحوم نايف عبد الهادي

أحرز نادي اتحاد خان يونس لقب بطولة رفح التنشيطية الخامسة، دورة الرياضي المرحوم نايف عبد الهادي، أحد أبرز مدربي الكرة الفلسطينية.

وقد تغلب اتحاد خانيونس على جاره شباب خانيونس بركلات الترجيح (8/7) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما، على إستاد رفح البلدي، بحضور حشد كبير من الجماهير، والعديد من الشخصيات الرياضية.

وشارك في حضور المباراة النهائية سعد المغاري نائب رئيس بلدية رفح، وعبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعصام قشطة عضو اتحاد الكرة، وفتحي ابو العلا، ورأفت خليفة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعائلة الراحل عبد الهادي وأنجاله، ورؤساء الناديين وأعضاء الإدارتين.

جاءت المباراة ماراثونية وقوية، وحافلة بالفرص خاصة أنها تأتي تحضيرا لبطولة الدوري الممتاز للفريقين، ورغم محاولات الفريقين خاصة البرتقالي الاتحادي الوصول إلى منطقة منافسيهما إلا أنها انتهت سلباً.

وفي ركلات الترجيح، سدد كل فريق 10 ركلات، سجل للاتحاد رشيد النمس، ومروان الترابين، وعطايا جربوع، وخالد النبريص، وهشام البيوك، ومحمد جويد، ومحمود إسماعيل، وأحمد كلاب، بينما أهدر عدي الغلبان، ومهند المصري، فيما سجل للشباب محمد أبو موسى، وخالد القوقا، وباسل أبو بطنين، محمد بركات، إسماعيل جبر، وإياد النبريص، وبلال النمنم، وأخفق رفيق عاشور، وعبد الرحمن عوض، وخليل مطر.