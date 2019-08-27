موعد اول محرم 1441 في الجزائر

سنقدم لكم اليوم تاريخ اول محرم 2019 في الجزائر، كما واعلنت الارصاد الفلكية عن موعد استقبال العام الهجري الجديد 1441، واكدت انه يوافق فلكيا يوم السبت 31 أغسطس الجاري ، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيا.

كما أشارت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ووفقا لتلك الحسابات فإن عدة شهر ذي الحجة الجاري ستكون 29 يوما.

ومن الجدير ذكره، يعتبر رأس السنة الهجرية وأول أيام محرم من المناسبات الهامة التي ينتظرها كافة المسلمون في جميع أنحاء الدول العربية، وهي التي توافق اليوم الذي هاجر فيه رسول الله صل الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وتحتفل الكثير من الدول الإسلامية والعربية برأس السنة الهجرية 1441، حيث تقيم بعض الدول حفلات دينية تقدم فيها الابتهالات والمدح والثناء في الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم ، ويتذكرون قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة بسبب إيذاء كفار قريش له ولأصحابه ، ولتبدأ الدعوة الجهرية للإسلام في عام 622 ميلادي.

ويعتبر شهر محرم أول شهور السنة القمرية أو التقويم الهجري ، وكان اسمه في الجاهلية مُؤْتَمِر أو المُؤْتَمِر ، وكان يطلق اسم المُحَرَّم في الجاهلية على شهر رَجَب.