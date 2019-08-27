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الأشغال:أكثر من 160 ألف مواطن استفادوا من مواد البناء من خلال النظام (GRM)

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:22 - 27 اغسطس 2019
مواد بناء مواد بناء
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، أن الكمية الإجمالية لمواد البناء الموردة لقطاع غزة من خلال نظام  GRM  منذ بداية العمل به وحتى تاريخه، (3.4) مليون طن منها أكثر من (2.4) مليون طن من الاسمنت.

وأوضحت الوزارة، أن الاستفادة تنوعت من هذه الكميات للمواطنين لأكثر من 160 ألف مواطن ما بين إعادة إعمار الوحدات السكنية والمهدمة كلياً وإصلاح الأضرار الجزئية، بالإضافة لبناء المنازل بتمويل ذاتي، وكذلك أكثر من (1,400) مشروع ضمن المشاريع الكبرى.

وتتقدم وزارة الأشغال العامة والإسكان بالشكر لوزارة الشئون المدنية، لجهودهم المبذولة في التنسيق لدخول مواد البناء لقطاع غزة، وتذليل العقبات التي تواجه آلية إعادة الإعمار.

 

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