وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد عن 83 عاما

رحلت عن عالمنا الفنانة المغربية، أمينة رشيد، عن عمر يناهز الـ 83 عاما ليلة الاثنين بعد معاناة شديدة مع المرض.

وتعد أمينة رشيد، واسمها الحقيقي، جميلة بنعمر، المغربية الأولى التي تشتهر في مجال التمثيل، في وقت كانت فيه مهنة التمثيل حكرا على الذكور، الذين كانوا أيضا يقومون بأداء أدوار النساء.

وقد قدمت رشيد للمسرح ما يزيد عن 60 عملا مسرحيا ضخما، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ العام 1962، لتصبح أكثر وأحب الممثلات المغربيات للجمهور المحلي، كما مارست العمل في الإذاعة المغربية كممثلة لسنوات طويلة، لتقدم عبر مسيرتها الفنية الحافلة حوالي 3500 تمثيلية وسهرة ومسلسل إذاعي، ثم تألقت في العمل السينمائي، وشاركت في عدة أفلام شهيرة كان آخرها: عايدة 2015، أياد خشنة 2012، غزل الوقت 2008، رحيمو 2007.

ومن أشهر أدوارها السينمائية "للا حبي" في فيلم "البحث عن زوج امرأتي"، ودور "الحاجة" في فيلم "فيها الملح والسكر وما بغاتش تموت"، وهما الفيلمان اللذان حققا نجاحا واسع النطاق في المشهد السينمائي المغربي.

وتزوجت أمينة رشيد من الكاتب الراحل، عبدالله شقرون، الذي ألف كتابا عن مسيرتها الفنية بعنوان "أمينة رشيد ممثلة في الإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما"، وكان آخر ظهور للفنانة في 23 يوليو الماضي خلال حفل تكريمها في مهرجان سينما الشاطئ بمدينة الهرهورة المغربية.

المصدر: إرم نيوز