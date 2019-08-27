خطة الارشاد الطلابي 1441 هـ السعودية

تستعد المدارس والمعاهد العلمية ، في المملكة العربية السعودية، لبدء العام الدراسي الجديد 1440/1441 ، كما وانهت وكالة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية ممثلة بإداراتها التنفيذية استعداداتها المبكرة لبدء العام الدراسي الجديد 1440/ 1441 هـ .

وأوضح وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني أن الوكالة جنّدت إمكاناتها وكوادرها البشرية والتقنية لانطلاقة جادة لبداية عام دراسي حافل بالتميز والعطاء بإذن الله في المعاهد العلمية دون معوقات، مشيرًا إلى أن جميع الإدارات المعنية في الجامعة بذلت خلال الأشهر الماضية من خلال العمل التكاملي والمؤسسي جهودًا متواصلة من أجل الاستعدادات المبكرة واللازمة لتوفير الإمكانات المتاحة كافة.

حيث تم استقبال المعلمين الجدد وتدريبهم، وتوزيعهم وفق الاحتياج لجميع المعاهد، واعتماد الخطط الفصلية والتشغيلية لجميع إدارات الوكالة، وكذلك اعتماد البرامج التدريبية التربوية لتحقيق نقلة نوعية في الميدان التعليمي والتربوي في المعاهد العلمية.

وبين أنه جرى التأكيد على جميع المشرفين التربويين بأهمية تقديم المساندة والدعم اللازم، ومتابعة استعدادات إدارات المعاهد العلمية لاستقبال الطلاب منذ اليوم الدراسي الأول لهذا العام وتقديم الدعم لهم وفق الخطة الزمنية المعدة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وانطلاق العام الدراسي وسط أجواء تربوية ملائمة ومناسبة لتحقيق الرؤى والأهداف والغايات.

كما واعلنت الوزارة عن خطة الارشاد الطلابي للعام الدراسي الجديد 1440/1441 ، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا