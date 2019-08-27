مهمات حراس وحارسات أمن المدارس في السعودية 1440

جددت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم السعودية، تأكيداتها بتحديد مهام حراس الأمن في المدارس، وذلك بإسنادها للأشخاص المتخصصين الذين دربوا بشكل جيد على مهام محددة تتعلق بتحقيق السلامة ونشر وسائل الأمن داخل محيط المدرسة، وبما يسهم في تفرغ قادة المدارس لمهامهم الأصلية.

واشارت الوزارة الى قادة المدارس لتفعيل الأدلة المنظمة لأعمال حراس المدارس المبلغة للإدارات التعليمية، وعدم تكليفهم بمهام ثانوية ليس لها علاقة أو ارتباط بمهام عملهم الرئيس.

وأكدت الإدارة على 12 مهمة يتوجب على حراس الأمن في المدارس القيام بها، منها التحقق من هوية الزائرات، وأولياء الأمور عند تسلم الطلاب والطالبات أثناء الدوام الرسمي وتوثيق ذلك في السجل الخاص، والقيام بالمهام الأمنية في صالة الاستقبال (إن وجدت)، وإبلاغ قائد المدرسة أو قائدتها عند الاشتباه بأي مصدر خطر في المدرسة.

مؤكدة ايضا على المعرفة بمكونات المبنى ومداخل المدرسة ومخارج الطوارئ والمعدات والأجهزة المعينة على تحقق السلامة داخل المبنى التعليمي، والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي تتعلق بالسلامة، ومباشرة الحوادث والمخالفات الأمنية وذلك بإبلاغ قيادة المدرسة، والتأكد من خلو المبنى المدرسي من منسوبي المدرسة أو منسوباتها بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإطفاء جميع مصادر الطاقة والمياه.

وشددت الإدارة على قائدات المدارس على عدم تكليف حارسة المدرسة بمهام أخرى لا علاقة لها بالأمن وتحقيق السلامة المدرسية؛ مما قد يعيق أو يؤخر تنفيذ مهامها الرئيسة.

مشيرة إلى (6) خطوات إجرائية يجب على حارسة المدرسة القيام بها في الحالات الطارئة ومنها تشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من إغلاق محابس الغاز وفصل التيار الكهربائي، وإبلاغ المسؤول المباشر، وإرشاد منسوبات المدرسة لمخارج الطوارئ والإشراف على إخراجهن نحو نقطة التجمع المخصصة، وذلك بالتعاون مع لجنة السلامة والطوارئ، وتقديم الدعم بالإسعافات الأولية بالتعاون مع منسقة الأمن والسلامة في المدرسة والمرشدة الطلابية.