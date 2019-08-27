لائحة السلوك والمواظبة 1440 لكل من المرحلة الثانوية والمتوسطة والثانوية

أعلن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية.

كما ويهتم المعلمون بموعد بداية الدراسة في السعودية بسبب عودتهم التي تسبق بداية الدراسة في المملكة، فمن المتعارف عليه أن دائمًا يكون موعد عودة المعلمين قبل موعد بداية الدراسة في السعودية، حتى يستعد المعلمون للعام الدراسي الجديد، واستقبال الطلاب، والطالبات بجميع المراحل الدراسية المختلفة.

واعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن لائحة السلوك والمواظبة لعام 1440 لكل من مرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة في جميع محافظات المملكة .

للحصول على لائحة قواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية 1440 اضغط هنا

وللحصول على لائحة قواعد السلوك والمواظبة للمرحلة المتوسطة والثانوية اضغط هنا