تحذيرات من تدهور حالتهم الصحية ..الأسيران خلف وقعدان يواصلان الإضراب

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسير المجاهد سلطان أحمد محمود خلف (38 عاماً) والقيادي بحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين طارق حسين عوض دار حسين "قعدان" (47 عاماً) مازالا يواصلان إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لتحويلهم للاعتقال الإداري بدون أن يوجه لهما أي اتهام في ظل تراجع أوضاعهم الصحية.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسير سلطان خلف مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (41) على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأفاد الأسير سلطان خلف في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن معنوياته عالية لكن وضعه الصحي في تراجع مستمر، حيث يتقيأ الماء الذي يشربه والذي أدى إلى جفاف وهبوط وضعف كامل في جسده وعدم القدرة على الحركة وصعوبة بالتنفس وضمور في العضلات، مضيفاً أن إدارة السجن أحضرت ممثل الأسرى المرضى في سجن عيادة الرملة لمحاولة اقناعه بالانتقال إلى المستشفى لعمل فحوصات طبية لكنه رفض إجراء الفحوصات وأخذ المدعمات وفقط يشرب الماء.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير سلطان خلف بتاريخ 08/07/2019م، وهو متزوج وهو من بلدة برقين قضاء جنين، ومن مواليد 27/02/1981م، وبتاريخ 18/07/2019م أبلغت إدارة سجن مجدو المجاهد سلطان خلف بصدور قرار من الحاكم العسكري الصهيوني لتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة تذكر ليعلن بنفس اليوم عن شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لقرار اعتقاله الإداري التعسفي الظالم. واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى أربعة أعوام في الأسر.

وأضافت مهجة القدس أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق دار حسين "قعدان" مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (27) على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي بعد إنهاء مدة محكوميته البالغة 3 شهور.

وأفاد الأسير طارق قعدان في رسالة أخرى وصلت مؤسسة مهجة القدس أنه قرر الامتناع عن شرب الماء قبل عدة أيام للضغط على إدارة مصلحة سجون الاحتلال لنقله من عزل سجن أوهليكيدار إلى سجن عيادة الرملة وهو ما أجبر الإدارة للاستجابة لمطلبه ونقله بشكل مباشر.

وأشار في الرسالة التي وصلت مهجة القدس إلى أنه لا يتناول أي شيء لا ملح ولا سكر ولا فيتامينات ويقاطع الفحوصات الطبية والمدعمات ولا يخرج لعيادة السجن وأنه فقط يشرب الماء، وأن وضعه الصحي يتراجع مع استمرار الإضراب حيث يشعر بدوخة وحالة دوار وزوغان في النظر ونزول في الوزن.

جدير بالذكر أن المجاهد طارق قعدان ولد بتاريخ 27/10/1972م؛ وهو متزوج وأب لخمسة أبناء؛ وهو من بلدة عرابة قضاء جنين شمال الضفة المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 25/02/2019م، ووجهت سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن عشر سنوات خلال اعتقالات سابقة على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفو حركة الجهاد الإسلامي، وهو من أوائل من خاضوا معركة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.