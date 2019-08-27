موعد بدء الدراسة لعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية ، عن موعد بداية الدراسة للعام الجديد وذلك حسب الخريطة الزمنية للعام 2019 / 2020 ،

كشفت الوزارة المصرية عن تاريخ اول يوم للعام الدراسي الجديد ، كما سيكون اعتبارا من يوم 21 سبتمبر 2019 على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى.

كما وتقرر بداية الترم الأول من العام الدراسي الجديد 2019 وفقاً للخريطة الزمنية لعام 2019/2020، مرحلة الروضة والصفي الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام، أي يوم 11 سبتمبر 2019.

ومن الجدير بالذكر، انه تقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 ، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

فيما أكد الدكتور أحمد الحيوي رئيس قطاع تطوير التعليم والمناهج التعليمية، أن الوزارة تخوض مرحلة جديدة في إطار تطوير العملية التعليمية والتي تعتمد على الفهم بعيداً عن الحفظ والتلقين في مختلف الصفوف الدراسية وليس الصف الأول والثاني الثانوي فقط، ولذلك يجب أن يقوم الطالب بتغيير نمط المذاكرة لاستعياب المعلومة وربطها بغيرها من المعلومات وصولاً إلى مهاراة الاستنتاج في جميع الصفوف المدرسية الابتدائية والاعدادية والثانوية والمعاهد والكليات والجامعات.