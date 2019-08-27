موعد مباراة مونبلييه وليون والقنوات الناقلة الدوري الفرنسي اليوم الثلاثاء 27/8/2019

يستعد نادي مونبلييه لمواجهة ضيفه نادي ليون الفرنسي، وذلك اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، على ملعب دو لا موسون الدولي في فرنسا، وذلك ضمن مباراة ذهاب من بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

ستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتمام السادسة مساءً بتوقيت كل من الرباط والجزائرو تونس، وتمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية وفلسطين ، كما وستكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي ان سبورت 6، وذلك بواسطة المعلق محمد بركات.

حقق فريق "ليون" انتصارا صعبا علي ضيفه "مونبلييه" بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب بارك أولمبيك ليون في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف ليون مارتن تيريير في الدقيقة 12 وموسى ديميلي في الدقيقة 58 وحسام عوار في الدقيقة 86، فيما سجل هدفي مونبلييه فلوريان مولات في الدقيقة 36 وسليمان كمارا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، وشهدت المباراة إهدار نبيل فقير ضربة جزاء لفريق ليون في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد ليون إلى 53 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مونبلييه عند 42 نقطة في المركز السابع.