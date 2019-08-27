عاصمة إحدى أكبر دول آسيا مهددة بالغرق

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن المنطقة المحاطة بالغابات شرق جزيرة بورنيو ستتحول إلى العاصمة الجديدة لإندونيسيا.

جاء ذلك على خلفية مخاوف حول استدامة المركز السياسي للبلاد المزدحم، الذي يغرق سريعا، جاكارتا.

ويبعد الموقع المقترح، الذي يتواجد بالقرب من مدينتي باليكبابان وساماريندا، بشكل كبير عن جاكارتا التي كانت المركز المالي لإندونيسيا منذ عام 1949.

وأكد ويدودو أن نقل عاصمة إندونيسيا سيكون خطوة هائلة ومكلفة.

وقال ويدودو في خطاب عبر التلفزيون: "كدولة كبيرة مستقلة منذ 74 عاما، لم تختر إندونيسيا قط عاصمتها الخاصة"، مضيفا أن "العبء الذي تحمله جاكارتا الآن ثقيل جدا كمركز للحكم والأعمال التجارية والأمور المالية والتجارة والخدمات".

ونقلت صحيفة "تيلغراف" البريطانية، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، عن هيري أندريز عالم الأرض في معهد باندونج للتكنولوجيا، قوله: "في بعض الأجزاء في شمال العاصمة، أصبحت الأرض أسفل مستوى سطح البحر من مترين إلى أربعة أمتار".

وأضاف: "اعتمادا على قياسنا، فإن المدينة تغرق بمعدل 1 سم إلى 20 سم سنويا".

وعزت الصحيفة هبوط المدينة إلى البناء الكثيف، واستخراج المياه الجوفية، الناتج عن ضعف التخطيط الذي ترك نحو 40% من المدينة معظمه في المناطق الشمالية دون شبكة أنابيب مياه.