موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم في دوري أبطال آسيا 2019

يستضيف نادي الاتحاد السعودي نظيره الهلال، وذلك اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

تنطلق المباراة اليوم، في تمام الساعة الـ 8:45 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، الـ7:45 بتوقيت القاهرة ، كما وستكون المباراة مباشرة على شبكة قنوات بى ان سبورت القطرية، وتحديدا قناة بى ان سبورت 1 ، وذلك بواسطة المعلق حفيظ دراجى.

كان الهلال قد صعد إلى دور ثمانية بعدما اقصى مواطنه الأهلي في دور الـ 16 بعد الفوز خارج أرضه بنتيجة 4-2 ورغم الخسارة على أرضه بنتيجة 1-0 إلا أنه تأهل، أما الاتحاد فقد أقصى ذوب آهن أصفهان الإيراني بعدما فاز في العودة 4-3 وفاز في الذهاب 2-1.

نادي الاتحاد كان تأهل إلى دور ربع نهائي ”الآسيوية“ عقب تخطي عقبة ذوب آهن بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4.

اما عن تشكيل الإتحاد المتوقع أمام الهلال فهو كالتالي:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، مروان دا كوستا، زياد المولد ، حمدان الشمراني

خط الوسط: كريم الأحمدي، إيميليانو فيشيو، لويس خوميز ، كارلوس فيلانويفا

خط الهجوم: ألكساندر بريجوفيتش، رومارينيو دا سيلفا

كما وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام الإتحاد كالتالي:

فى حراسة المرمى عبدالله المعيوف

فى الدفاع :- ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سون – محمد الدوسري

فى خط الوسط :- عبد الله عطيف – محمد كنو -سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو

فى الهجوم :- بافيتيمبي جوميس