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هذا ما سيبحثه وفد حماس في القاهرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:22 - 27 اغسطس 2019
فوزي برهوم فوزي برهوم
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أعلنت حركة " حماس " على لسان المتحدث الرسمي باسمها وصول وفد الحركة برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى إلى القاهرة أمس الإثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن الوفد سيلتقي بالمسؤولين المصريين لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات من بينها العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا ومقدساته".

وأشار برهوم إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لزيارات عديدة أجرتها قيادة حماس بمستوياتها المختلفة لمصر لبحث الملفات الثنائية والشأن الفلسطيني ومعاناة قطاع غزة. إلى القاهرة أمس الإثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

 

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