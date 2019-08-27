خشية ردٍ محتمل.. الاحتلال "الاسرائيلي" يحظر تنقل المستوطنين قرب حدود لبنان

قرر جيش الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء، حظر اي تنقل غير ضروري للمستوطنين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ، خشية من رد محتمل من قبل حزب الله على الطائرات المسيرة الاسرائيلية .

وقال موقع "المستوطنين 7" ان جيش الاحتلال طالب مستوطني "شمال "اسرائيل" عدم الاقتراب من مسافة 5 كيلومتر من حدود لبنان ، وتم حظر تنقل المستوطنين بين المستوطنات القريبة من حدود لبنان خشية من رد من قبل عناصر حزب الله اللبناني .

ويشار الى ان حزب الله توعد "اسرائيل" برد محتمل بعد ارسال الاخيرة مسيرتين مفخختين ، في الضاحية الجنوبية لبنان .