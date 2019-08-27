ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

خشية ردٍ محتمل.. الاحتلال "الاسرائيلي" يحظر تنقل المستوطنين قرب حدود لبنان

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:38 - 27 اغسطس 2019
جيش الاحتلال أثناء تدمير أنفاق حزب الله (1) جيش الاحتلال أثناء تدمير أنفاق حزب الله (1)
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قرر جيش الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء، حظر اي تنقل غير ضروري للمستوطنين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ، خشية من رد محتمل من قبل حزب الله على الطائرات المسيرة الاسرائيلية .

وقال موقع "المستوطنين 7" ان جيش الاحتلال طالب مستوطني "شمال "اسرائيل" عدم الاقتراب من مسافة 5 كيلومتر من حدود لبنان ، وتم حظر تنقل المستوطنين بين المستوطنات القريبة من حدود لبنان خشية من رد من قبل عناصر حزب الله اللبناني .

ويشار الى ان حزب الله توعد "اسرائيل" برد محتمل بعد ارسال الاخيرة مسيرتين مفخختين ، في الضاحية الجنوبية لبنان .

الأكثر مشاهدة

متعلقات