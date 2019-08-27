الدراسات العليا بجامعة الأقصى تنظم حلقة نقاش حول رسالة فلسطين في الإعلام الدولي

نظم طلبة برنامج الدبلوماسية والعلاقات الدولية بالجامعة حلقة نقاش حول رسالة فلسطين في الإعلام الدولي، وذلك ضمن مساق دراسات في الإعلام الدولي بإشراف الدكتور نبيل حسن الطهراوي، وبحضور نخبة من الصحفيين ومدراء المؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء العالمية.

في بداية اللقاء رحب د. الطهراوي بالحضور، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعد من أحد أسباب إثارة الباحثين لبناء وجهات النظر، ومساعدتهم في إثراء معارفهم نحو القضايا الوطنية، والقضايا الإعلامية الدولية، كذلك مساعدتهم في إكمال دراستهم على نحو دقيق مستند على معلومات من ذوي الخبرة.

وقد أدار حلقة النقاش الطالب في برنامج الدبلوماسية والعلاقات الدولية ورئيس لجنة دعم الصحفيين الصحفي صالح المصري، مرحباً بالحضور من الصحفيين والطلبة، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في التعرف عن قرب على آراء الصحفيين حول رسالة فلسطين في الإعلام الدولي، وربط المواد العلمية الخاصة بمساقات برامج الدراسات العليا بالواقع الفلسطيني، وخاصة الجانب الإعلامي منها ؛ لما لها من تأثيرات محلياً ودولياً على القضية الفلسطينية.

من جهته تحدث مراسل قناة الجزيرة الفضائية الصحفي وائل الدحدوح عن أقسام الإعلام الفلسطيني، وإعلامييه وطبيعة عملهم، مشيراً إلى أن كل المنابر الإعلامية لها سياستها الخاصة التي تحتم على الصحفي الالتزام بها، موضحاً في ذات السياق أن الصحفي الفلسطيني يناور في مجال عمله في إطار السياسة العامة، ولديه هامش من الحرية للتعامل مع تلك السياسة.

من ناحيةٍ أخرى أشار مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الصحفي عادل الزعنون أن الهدف الفلسطيني في رسالته الإعلامية واضح، ولكن الخطة الإعلامية غير ثابتة، وأن آليات تنفيذها أصبحت في ظل الانقسام مشتتة، مؤكداً أن الرسالة الفلسطينية حاضرة وبقوة في الإعلام الدولي، كون القضية الفلسطينية تفرض نفسها، لا سيما أن وسائل الإعلام الدولية لا يمكنها التغاضي عن تلك القضية كون إسرائيل طرفاً فيها.

وحول حضور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ونسبته في الإعلام الدولي، أكد مراسل وكالة الأسوشيتدبرس الصحفي فارس الغول أنه كان حاضراً في السنوات السابقة بشكلٍ قوي ولافت، ولكن بعد الثورات العربية تراجع اهتمام الإعلام الدولي بنسبة كبيرة، متجهاً صوب الأحداث المتتالية في منطقة الشرق الأوسط.









