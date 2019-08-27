المرور: وفاة مواطن بحادث سير في شارع الرشيد

اعلنت شرطة المرور بغزة اليوم الثلاثاء ، عن وفاة الموطن محمد إبراهيم أبو عبيد (30 عام) سكان مخيم الشاطيء متأثرا بجراحه بعد صدمه مركبة على شارع الرشيد غرب محافظة الوسطى ،مساء أمس.

وقال المقدم فهد حرب مفتش تحقيقات حوادث المرور عن وفاة المواطن محمد ابراهيم ابو عبيد 30عام سكان مخيم الشاطيء على اثر صدمه من قبل مركبة مجهولة على الطريق الساحلي قرب وادى غزة في حوالي الساعة 23:00 مساءً بتاريخ الامس 26/8/2019 ولاذ سائق المركبة هاربا من المكان دون أن يقوم بإبلاغ الشرطة أو إسعاف المصاب.

وأضاف حرب أن طاقم تحقيقات حوادث المرور باشر بالتحقيق في الحادث.