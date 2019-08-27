حزب الله يكشف على ما تحتويه الطائرة المسيرة "الإسرائيلية" بعد تفكيكها

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها أنه بعد تفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في ضاحية بيروت الجنوبية تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة بطريقة فنية شديدة الإحكام.

ولفت البيان إلى أن المواد المتفجرة الموجودة داخل االعبوة هي من نوع C4 وتزن نحو 6 كيلوغرامات.

وشدد حزب الله على أن هدف الطائرة المسيّرة الأولى لم يكن الاستطلاع إنما تنفيذ عملية تفجير تماماً كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية.

وأضاف البيان أن الضاحية كانت قد تعرضّت ليلة السبت الماضي لهجوم من طائرتين مسيرتين مفخختين تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية.

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية هي بمثابة إعلان حرب يتيح اللجوء إلى حقنا في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلال وسلامة أراضيه.

عون أضاف أن الاعتداءين على الضاحية و قوسايا يخالفان القرار ألفا وسبعمئة وواحدا مؤكدا أن ما يسري على لبنان يجب أن ينطبق على اسرائيل وقال: "نحن شعبٌ يسعى إلى السلام لا إلى الحرب ولا نقبل أن يهددنا أحدٌ بأي طريقة".

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن المصلحة تقتضي تفادي الانزلاق نحو تصعيد خطر، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف تجاه الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وأبلغ الحريري ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ما حصل، قائلاً إن أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه.