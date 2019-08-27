ترامب يكشف عن موعد الاعلان عن الجزء السياسي لـ"صفقة القرن"

ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن الجزء السياسي من خطته للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار ما يعرف بـ«صفقة القرن».

وكان الجزء الأول، وهو الاقتصادي، قد كشف عنه في ورشة البحرين الفاشلة التي عقدت في المنامة ما بين 24 و25 يونيو/ حزيران الماضي.

ونقل موقع 0404 العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن الرئيس ترامب ينوي الإعلان عن تفاصيل الجزء السياسي من «صفقة القرن» قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ونقل عن ترامب القول على هامش قمة مجموعة السبع G7 في فرنسا «من الممكن نشر صفقة القرن قبل انتخابات اسرائيل». ويعتقد أن إسرائيل «تريد توقيع اتفاق سلام»، مضيفًا: «أعتقد أن الفلسطينيين يرغبون أيضا في الحصول على مساعدة مالية منا وتوقيع اتفاقية سلام».

وأفاد ترامب: الفلسطينيون يريدون صفقة، بعد أن خسروا «الكثير من أموال الدعم لهم، وهم يريدون استردادها». وأضاف: «أعتقد أن إسرائيل تريد صفقة أيضا. ربما ستطلعون على ماهية الصفقة قبل الانتخابات. الجميع يقولون إنه من غير الممكن القيام بذلك، سنرى ما إذا يمكن القيام به».