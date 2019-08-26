مصدر عسكري إسرائيلي: إسرائيل تستعد لرد حزب الله

ذكرت قناة عبرية، أن إسرائيل تستعد لرد من حزب الله اللبناني بعد التهديدات من قبل لبنان وإيران عقب الهجوم الإسرائيلي الثاني في البقاع اللبناني".

وقالت القناة العبرية 12، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر كتائب مقاتلة في الميدان، ورفع درجة الاستنفار منذ يومين، وربما سيقرر لاحقا استدعاء المزيد من القوات، وذلك سيكون حسب التقييمات الأمنية.

وقال مصدر عسكري "إسرائيلي" إن "أي هجوم من حزب الله قد يكون على هدف عسكري في الجليل، وحسب التقديرات فإن "إسرائيل" ستتلقى بالتأكيد الرد في النهاية وهذا الرد لن يكون في هضبة الجولان بل في الجليل".

يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، توعد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرد على جريمة استهداف فيلا في سورية كان يتواجد فيها عنصرين من الحزب، واستهدافه للضاحية الجنوبية بطائرة مسيرة. وشدد على ان ما فعله العدو الصهيوني خطير وخطير جداً ويستوجب الرد وعدم السكوت عليه.