السلطات المغربية تعتقل زعيم مافيا "إسرائيليا" فرّ من تل أبيب

قالت وسائل إعلام عبرية إن السلطات المغربية اعتقلت، السبت، بالدار البيضاء، زعيم مافيا إسرائيلية متهما بقتل 3 أشخاص، وتمكن من الهروب خلال وضعه رهن الإقامة الجبرية بتل أبيب في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وأضحت المصادر ذاتها، أن “كولان أفيتان” اعتقل في كنيس بالدار البيضاء، بعد أن قدم أطفاله من "إسرائيل" لزيارته سرا، مضيفة أنه تم اقتياده إلى الرباط بعد تعيين محام للدفاع عنه.

وتابعت المصادر أنه تم القبض على “أفيتان” للاشتباه في تنفيذه لـ”هجوم إجرامي” في تل أبيب قبل 15 عاما في أعقاب انفجار موجه ضد زعيم جماعة إجرامية يدعى “زئيف روزنشتاين”، قُتل على إثره ثلاثة من المارة.

وتمكن “أفيتان” من الهرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أثناء زيارته لطبيب الأسنان عبر الباب الخلفي، بعد أن تخلص من السوار الإلكتروني الذي وضع له خلال وجوده رهن الإقامة الجبرية، وبعد فترة، اتصل بمحاميه وأخبره أنه في الخارج، ليتبين فيما بعد أنه فر إلى المغرب.