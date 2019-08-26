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نجل ميسي يخطف الأضواء في الكامب نو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:45 - 26 اغسطس 2019
ميسي ميسي
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خطف أحد أبناء الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأضواء في مباراة برشلونة وريال بيتيس، أمس الأحد، على الرغم من غياب والده عن اللقاء لعدم تعافيه بعد من إصابة عضلية.

وتابع ميسي المباراة التي احتضنها ملعب "كامب نو" لحساب الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم من المدرجات، رفقة أطفاله وزميله في الفريق، الأوروغوياني لويس سواريز.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجل ميسي، ماتيو صاحب الأربع سنوات، وهو يحتفل بأحد الفرص الضائعة للفريق الكتالوني، معتقدا أنها هدف، حيث صرخ "هدف"، وهو الأمر الذي دفع ميسي وسواريز، للتدخل سريعا لتنبيه ماتيو، بأن الكرة لم تدخل المرمى، قبل أن ينفجرا بالضحك.

ونجح برشلونة في تحويل تأخره أمام ريال بيتيس بهدف وحيد إلى فوز كاسح بنتيجة 5-2.

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