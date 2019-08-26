اخصائي يدعو لإلغاء الطابو الصباحي بالمدارس خلال الجو الحار

دعا الاخصائي في مجال الأسرة والإرشاد، الدكتور بسام سعيد لإلغاء الطابور المدرسي في الاجواء الحارة وعدم اصطفاف طلاب المدارس خاصة في المدارس التي تتعامل بنظام الفترتين في الطابور بساحة المدرسة "الفترة المسائية".

وعزا د. سعيد ذلك للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات من ضربات الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود معرش في بعض المدارس

وأضاف "ﻻ داعي لطابور الظهيرة لطلابنا في المدارس ..حتى ﻻ يصاب اطفالنا وأولادنا بضربات شمس ارحموهم يرحمكم الله ولنؤجل ذلك الى ايام تحسن الأجواء. وكل عام و طلابنا ومعلمينا بخير وسعادة !!".

وفي نفس السياق طالب د. سعيد وزارة التربية والتعليم وادارة الوكالة" بإقامة معرشات داخل المدارس ليستظل بها الطلاب أثناء الطابور ووقت الفسح."

ودعا د. سعيد الاهالي والطلاب الى ضرورة المحافظة على المعرشات القائمة في المدارس من التمزيق والتلف لانها ذخر للمدرسة وتفي الطلاب من تعرضهم لضربات الشمس.