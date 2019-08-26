جريحان من غزة يمارسان كرة القدم و يشاركان في دوري على مستوى القطاع

لم تمنع حالات البتر التي تعرضوا لها في مسيرات العودة و كسر الحصار عن قطاع غزة، اللاعبان محمد عليوة و أحمد الخضر من مواصلة ممارسة الرياضة و موهبتهم في المشاركة في دوريات لكرة القدم في عدة مباريات.

عليوة و الخضر، من مئات بل آلاف المواطنين الذين اصيبوا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، و من بين الذين تعرضوا لبتر في الأطراف نتيجة استخدام الاحتلال الرصاص المتفجر، و الأسلحة المحرمة دولياً لتفريق المظاهرات السلمية التي تطالب برفع الحصار عن القطاع.

يقول عليوة لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" "كنت العب في فريق لكرة القدم، قبل أن اتعرض للاصابة خلال مشاركتي بمسيرات العودة بمخيم ملكة شرق غزة، و تعرضي لبتر احد الأرجل على الفور".

و يضيف: "بحمد الله تعافيت خلال وقت قصير، و لم تمنعني الاصابة من العوة لممارسة كرة القدم كما كنت من قبل، بل ازدادت عزيمتي و اصراري على المواصلة".

و ينتمي عليوة الآن الى فريق لكرة القدم يضم أكثر من 80 لاعب من قطاع غزة، أصبحوا من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضهم للاصابة.

و أشار الى أن الفريق يستعد لتنظيم دوري للاعبين مبتوري الأطراف على مستوى قطاع غزة، و هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط.

و أكد أنه يمارس لعبة كرة القدم الآن مثلما كان قبل الاصابة، لكنه أشار الى أن عدم وجود دعم لهذا الفريق يعد من أهم التحديات التي تواجهه، مطالباً الجهات المعنية و ذوي الاختصاص لدعم هذه الشريحة من اللاعبين و توفير الأجهزة و الأدوات التي يحتاجونها من عكاكيز قوية تساعدهم على الحركة بحرية في الملعب و توفير الدعم المادي لهم، لا سيما و أنهم فقدوا اعمالهم بعد تعرضهم للاصابة.

بدوره تحدث اللاعب المصاب احمد الخضر، الذي أصيب في مارس 2019 شرق ملكة و فقد أحد رجليه، و قال: "لقد تمكنت من العودة لممارسة كرة القدم، و هي هوايتي الأولى قبل الاصابة، و لكن بعد عناء طويل من جراء الاصابة".

و لفت الى أن اصابته و حالة البتر التي تعرض لها لم تُنقص من عزمه على اللعب، حتى انضم الى نفس الفريق الذي يلعب به زميله عليوة.

ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 319 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.

كما كشفت وزارة الصحة بغزة النقاب، مؤخراً عن تسجيل 158 حالة بتر لمصابين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ انطلاق مسيرة العودة السلمية شرق قطاع غزة، نهاية مارس/آذار 2018م.

































