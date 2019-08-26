رابط التسجيل في التأمينات الإجتماعية برنامج النخبة، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في السعودية اليوم عن إطلاق برنامج النخبة الذي ينتهي بالتوظيف للطلبة الخريجين الجدد من كلا الجنسين، ويأتي الهدف من إطلاق برنامج النخبة من أجل تأهيل الكفاءات من هذه الفئة ودمجها في سوق العمل، حيث يتم تعليمهم كيفية عمل العديد من الإدارات التابعة لمؤسسة التأمينات العامة وتشترط من أجل التسجيل في التأمينات الإجتماعية برنامج النخبة أن يكون الخريج حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة، وخريج العام المنقضي 2019م والمعدل لا يقل عن 3 من 4 أو 4 من 5 حسب النظام المعمول به في الجامعة.

رابط التسجيل في التأمينات الإجتماعية برنامج النخبة

من بين الشروط الخاصة بالتسجيل في التأمينات الإجتماعية برنامج النخبة أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً وسعودي الجنسية، وينتهي التقديم في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر القادم، وبخصوص رابط التسجيل في التأمينات الإجتماعية برنامج النخبة فهو من هـــــــنـــــــا بالدخول للموقع وتقديم طلب إلتحاق من خلاله.