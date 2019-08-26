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الاستعلام عن وصول شحنة ارامكس

  • فلسطين اليوم
  • 20:46 - 26 اغسطس 2019
الاستعلام-عن-وصول-شحنة-ارامكس-Aramex الاستعلام-عن-وصول-شحنة-ارامكس-Aramex
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استخدم خيارات تتبع الشحنات المتاحة لأجهزة الجوال والكمبيوتر الشخصي لديك. احصل على الإشعارات عند يتم تحديد موعد للاستلام أو عندما يتم توصيل شحنة، واستلم تحديثات بشأن حالة شحنتك في أي وقت.

رابط الاستعلام عن البضاعة من هنا

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