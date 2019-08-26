ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

خافيير تيباس: ميسي أهم لليجا من نيمار ورونالدو

  • فلسطين اليوم
  • 20:40 - 26 اغسطس 2019
ميسي ميسي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

رحب خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا"، بفكرة عودة نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان إلى الليجا هذا الصيف.

وقال تيباس في حوار أجرته معه صحيفة ماركا الإسبانية: "نيمار يعد واحدا من أفضل 3 لاعبين في العالم، وعودته ستكون مهمة للدوري الإسباني، ولكنها ليست حاسمة للبطولة".

وأضاف: "الأكثر أهمية هو اللعب 10 أشهر سنويا، وأن يتنافس 20 فريقا لإمتاع جماهيرهم في إسبانيا ومختلف أنحاء العالم".

وتابع خافيير تيباس: "نيمار يحظى بمتابعة كبيرة في عدة بلدان، ولكنه لم يعد عنصرا مؤثرا وكذلك كريستيانو رونالدو، أما ليونيل ميسي فهو أكثر أهمية لأنه يعد إرثا للدوري الإسباني".

وأتم تيباس تصريحاته في هذا الشأن: "إذا كانت الأندية الإسبانية مهتمة بضم نيمار، فهو لقدرتها على التعاقد معه، ولن أدلي برأيي في هذا الشأن لأن هناك متغيرات عديدة لا أعلمها".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات