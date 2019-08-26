ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

وفاة ابراهيم نصر الممثل الكوميدي

  • فلسطين اليوم
  • 20:18 - 26 اغسطس 2019
وفاة ابراهيم نصر الممثل الكوميدي وفاة ابراهيم نصر الممثل الكوميدي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

انتشرت مؤخرًا شائعات كثيرة تزعم بوفاة الفنان إبراهيم نصر بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة إلا أنه سخر مؤخرًا من تداول هذه النوعية من الشائعات موضحًا أنه بخير ولا يعاني من أي مشكلات صحية بل أوضح أنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني خلال الفترة  المقبلة.

وخلال تصريح تلفزيونى، من خلال برنامج "حضرة المواطن "المذاع علي فضائية "الحدث اليوم" ، رد الفنان إبراهيم نصر على شائعة وفاتة، وأوضح أن من أطلق هذه الشائعة يعتقد أنه تسبب له فى الأذى، ولكنه قدم له فرصة لكي يرى ماذا سيحدث عند وفاته.

وقال نصر: "مليون تليفون، من جميع دول العالم وأصدقائي فى مصر، فاتفرجت شوفت الجنازة بتاعتى، وقد إيه هيكون فيها ناس".
وأضاف "نصر"، أنه يستعد لتقديم برنامج ينتمى إلى برامج المقالب، ويشبه برنامج الكاميرا الخفية الذى كان يقدمه منذ سنوات، موضحا أن فكرة البرنامج تقوم على الضحك وليس التخويف.

 وكان الفنان إبراهيم نصر احتفل منذ عدة أيام بعيد ميلاده الـ 69 فهو من مواليد 1950 .

واشتهر الفنان إبراهيم نصر بتقديم برامج الكاميرا الخفية لعدة أعوام متتالية، وشارك في بطولة عدد من الأفلام منها مستر كاراتيه وحسن اللول واكس لارج وحد السيف وأولى ثانوي.

وكشف مؤخرًا إبراهيم نصر عن عدم إعجابه ببرامج المقالب التي يقدمها رامز جلال.

وقال :" هذه ليست برامج مقالب ولا علاقة لها ببرامج الكاميرا الخفية وليست كوميدية، ولكنها تعتمد على الرعب والتخويف وهذا شيء سخيف".

الأكثر مشاهدة

متعلقات