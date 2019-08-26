وفاة ابراهيم نصر الممثل الكوميدي

انتشرت مؤخرًا شائعات كثيرة تزعم بوفاة الفنان إبراهيم نصر بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة إلا أنه سخر مؤخرًا من تداول هذه النوعية من الشائعات موضحًا أنه بخير ولا يعاني من أي مشكلات صحية بل أوضح أنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريح تلفزيونى، من خلال برنامج "حضرة المواطن "المذاع علي فضائية "الحدث اليوم" ، رد الفنان إبراهيم نصر على شائعة وفاتة، وأوضح أن من أطلق هذه الشائعة يعتقد أنه تسبب له فى الأذى، ولكنه قدم له فرصة لكي يرى ماذا سيحدث عند وفاته.

وقال نصر: "مليون تليفون، من جميع دول العالم وأصدقائي فى مصر، فاتفرجت شوفت الجنازة بتاعتى، وقد إيه هيكون فيها ناس".

وأضاف "نصر"، أنه يستعد لتقديم برنامج ينتمى إلى برامج المقالب، ويشبه برنامج الكاميرا الخفية الذى كان يقدمه منذ سنوات، موضحا أن فكرة البرنامج تقوم على الضحك وليس التخويف.

وكان الفنان إبراهيم نصر احتفل منذ عدة أيام بعيد ميلاده الـ 69 فهو من مواليد 1950 .

واشتهر الفنان إبراهيم نصر بتقديم برامج الكاميرا الخفية لعدة أعوام متتالية، وشارك في بطولة عدد من الأفلام منها مستر كاراتيه وحسن اللول واكس لارج وحد السيف وأولى ثانوي.

وكشف مؤخرًا إبراهيم نصر عن عدم إعجابه ببرامج المقالب التي يقدمها رامز جلال.

وقال :" هذه ليست برامج مقالب ولا علاقة لها ببرامج الكاميرا الخفية وليست كوميدية، ولكنها تعتمد على الرعب والتخويف وهذا شيء سخيف".