الحكومة تعلن السبت القادم عطلة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، الهجمة الاستيطانية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات لبناء مستوطنات جديدة على أراضي المواطنين، لا سيما في مناطق: رام الله، وبيت لحم، ونابلس.

وأكد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله، استعداد الحكومة لتوفير كل متطلبات الصمود للمواطنين في المناطق المستهدفة.

ووجه مجلس الوزراء الشكر لدولة كوريا الجنوبية لاستجابتها لدعوة الحكومة، وبالتزامها بالقانون الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يحكم اتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين الدول.

كما أدان المجلس حذف وزارة الخارجية الأميركية الإشارة للأراضي الفلسطينية من موقعها الإلكتروني، مؤكدا أن ذلك يؤكد الانحياز الأميركي لإسرائيل ولا يمكن له أن يلغي الحقوق الفلسطينية التي يُجمع عليها العالم.

وأكد أهمية الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث سيُلقي الرئيس محمود عباس خطابا هاما أمام المنتدى الأممي، وسيعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول، وسيترأس وفد مجموعة الــ 77 والصين الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض مجلس الوزراء، في جلسته، تقرير أداء الحكومة للربع الأول من عملها الذي يُبيَن ما أنجزته الحكومة من قرارات ومشاريع تجاوزت 210 تدخلات في المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والطاقة والمياه، والحكم والإصلاح، وبقيمة تمويل تشغيلية مباشرة ومشاريع بأكثر من 315 مليون دولار.

واستمع إلى تقرير من وزير المالية حول الوضع المالي والجهود التي تبذلها الوزارة في مواجهة هذه الأزمة.

كما ثمَّن رئيس الوزراء الجهود التي يبذلها قسم التحويلات في وزارة الصحة، ووقف التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية، وتحويل المرضى إلى المستشفيات المحلية والأردنية، ضمن سياسة الانفكاك عن إسرائيل، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمستشفيات الإسرائيلية.

وتوجه مجلس الوزراء بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، وأقر أن يكون السبت القادم الموافق 31/8/2019 عطلة رسمية بهذه المناسبة.

وفيما يلي القرارات التي صدرت عن الجلسة:

- المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية باستكمال أعمال مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات.

- تشكيل لجنة وزارية بشأن عطاء منظومة الدفع الإلكتروني اللازمة لتطوير الخدمات الذكية والإلكترونية.

- المصادقة على شراء مفاصل صناعية بقرابة 2 مليون دولار لتغطية احتياجات المرضى في المستشفيات الفلسطينية.

- المصادقة على نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان سلامة اللحوم.

- المصادقة على النظام المالي المعدل لدعم القدس.

- فتح المنافسة بين البنوك لتحصيل الإيرادات من مديريات وزارة النقل والمواصلات.