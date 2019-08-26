الرئيس اللبناني: الاعتداءان الإسرائيليان على لبنان بمثابة "اعلان حرب"

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاعتداءان الإسرائيليان على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومنطقة قوسايا في البقاع، بمثابة "إعلان الحرب" الذي يتيح للبنان اللجوء إلى حقه بالدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن "الاعتدائين على الضاحية ومنطقة قوسايا يخالفان القرار 1701 وما يسري على لبنان في مدرجاته يجب أن ينطبق على إسرائيل".

وأضاف عون "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا"، مؤكدا "نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة".

وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس/ آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات".

ومن الجدير ذكره أن الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله هدد إسرائيل بالرد على استباحة الاجواء اللبنانية، قائلاً: انتظروا يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربع فإن الرد قادم"