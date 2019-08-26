مصادر تكشف: ملفات حساسة يناقشها وفد "حماس" في القاهرة

كشف مصادر مطلعة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وفدًا من أمنيًا من حركة "حماس" توجه اليوم الاثنين، إلى القاهرة لمناقشة عدة ملفات مع الجانب المصري.

وأوضحت المصادر أن الوفد يضم عضو المكتب السياسي، وممثل حركة "حماس" في القاهرة، روحي مشتهي، و اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة، ومعهم آخرون.

ولفتت إلى أن الوفد سيناقش مجموعة من القضايا ذات البعد الأمني بناءً على دعوة مصرية.

وأشارت إلى أن القضايا المطروحة للنقاش هي حدود قطاع غزة مع جمهورية مصر العربية، وملف معبر رفح البري والسفر خارج القطاع وعودة العالقين، وملف التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي ومتابعة تطبيقها على الأرض، وملف التصعيد الميداني مع العدو الإسرائيلي.