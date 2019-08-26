نتنياهو يستدعي بيني غانتس لحضور جلسة أمنية

استدعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، لحضور جلسة أمنية تتعلق بالأحداث الأخيرة مع سوريا ولبنان وغزة.

وتعقد الجلسة بحسب موقع "واللاه" العبري بحضور رئيس مجلس الأمن القومي والسكرتير العسكري.

يذكر أنه وبعد ساعات من سقوط طائرة استطلاع وتفجير طائرة مسيرة أخرى في هدف لحزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس الأحد، بالرد على الهجوم الإسرائيلي على لبنان "مهما كلف الثمن". ووصف نصر الله الاعتداء بأنه "أول عمل عدواني منذ انتهاء حرب تموز 2006". مؤكدا أن "ما حصل لن يمر، نحن أمام مرحلة خطيرة".

في حين قصفت طائرات الاحتلال، فجر الاثنين، موقعا للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال أن ثلاثة صواريخ أُطلقت الأحد من قطاع غزة على جنوب الأراضي المحتلة ولم تؤد إلى وقوع إصابات.

وقد اضطُرت السلطات الإسرائيلية إلى إجلاء آلاف الأشخاص من مهرجان فني في مدينة سديروت بعد سقوط القذائف، وأعلن المجلس البلدي في منطقة شعار هانيغيف الواقعة في جنوب الأراضي المحتلة في بيان سقوط صاروخ في حقل، مما أدى إلى اندلاع حريق.