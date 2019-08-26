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سان جرمان هزم رين.. وخسر مبابي وكافاني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:59 - 26 اغسطس 2019
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يعاني مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني ومنتخب فرنسا كيليان مبابي من إصابة عضلية وسيخضعان لفحوصات طبية كما كشف الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يكشف توخل مدى خطورة الإصابتين مكتفيا بالقول "لا أستطيع إعطاء أي معلومات، يتعين علينا انتظار نتائج الفحص (الاثنين) ومن ثم نتحدث. الأمر يتعلق بإصابة عضلية..".

وخرج كافاني من أرضية ملعب "بارك دي برانس" ضد تولوز (4-صفر) في الدقيقة 16 وحل بدلا منه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في حين أصيب مبابي بتمزق في العضلية الخلفية لساقه اليسرى، قبل أن يطلب استبداله في الدقيقة 63.

ونجح فريق باريس سان جرمان في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في المرحلة الثاني أمام رين 1-2.

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