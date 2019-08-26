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انتظره ميسي.. المراهق الافريقي الصغير يدخل التاريخ

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:18 - 26 اغسطس 2019
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أصغر لاعب يشارك مع برشلونة منذ عام 1941، دخل التاريخ من أوسع أبوابه، المراهق الأفريقي أنسو فاتي، عندما شارك مع برشلونة لمدة 10 دقائق، في مباراة النادي أمام ريال بيتيس مساء الأحد، بالدوري الإسباني.

وبدأ مهاجم غينيا بيساو الشاب (16 سنة) التدرب مع الفريق الأول الأسبوع الماضي، بعد إصابة عدد كبير من نجوم النادي الكتالوني، مثل لويس سواريز وليوينل ميسي وعثمان ديمبيلي.

وفاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المراهق الغيني بعد نهاية المباراة، حيث انتظره في نفق اللاعبين بالملعب، ليعانقه ويهنئه على الإنجاز، في لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودخل فاتي بالدقيقة 78 بديلا للشاب بيريز سايول، خلال مباراة برشلونة أمام بيتيس بالجولة الثانية من الدوري الإسباني، التي انتصر فيها النادي الكتالوني بنتيجة 5-2.

واستقبلت الجماهير الغفيرة في مباراة النادي الأولى على ملعب كامب نو هذا الموسم، الشاب الغيني بحفاوة كبيرة، حيث أصبح أصغر لاعب يمثل برشلونة منذ فيسينتي مارتينيز عام 1941.

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