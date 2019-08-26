تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 hd بث مباشر على قمر النايل سات

قناة أبو ظبي الرياضية الأولى Abu Dhabi Sports هي ضمن القنوات العربية الأكبر في كرة القدم، يتابعها الملايين من عشاق الكرة العربية والمباريات والبطولات العربية الكبرى، قامت ببث مباريات من الدوري الخليجي، ومباريات من الفرق المصرية، التي تمت إقامتها على الأراضي الإماراتية.

وتقوم القناة ببث مباشر وحصري لمباريات البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة 2018، وبسبب تفوق القناة وبرامجها المتميزة يتابعها الملايين من الجماهير العربية على مستوى العالم العربي.

وتبث القناة المباريات عليها بخاصية اتش دي، الخاصية الأعلى في النقاء، لمشاهدة أفضل، وتقوم بأستوديوهاتها التحليلية بتحليل أداء اللاعبين في كل مباراة، مع أشهر الإعلاميين العربي والخليجيين وأفضل المحللين الفنيين لتحليل المباريات، قبل وأثناء وبعد كل مباراة، وتقوم بالبث على الأقمار الثلاث، نايل سات، عرب سات، وقمر الهوت بيرد، لضمان تغطية أكبر للمباريات على مستوى العالم العربي والمتابعين العرب في جميع أنحاء العالم.

وحصلت القناة الرياضية الشهيرة على العديد من حقوق البث الفضائي والحصري للعديد من المباريات والبطولات، وقد استطاعت الاستحواذ على البث الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية، مما رفع البحث عن تردداتها على الأقمار الثلاث، قمر نايل سات – عرب سات – قمر الهوت بيرد، لمتابعة جميع المباريات وجداول عرض المباريات على القناة.