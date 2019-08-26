مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر- يلا شوت

مشاهدة مبارة النصر يستعد كل من فريق النصر السعودي و السد القطري، اليوم الاثنين، لاقامة مباراة تجمعهم على استاد الملك فهد الدولي وذلك في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

كما وتنطلق اليوم المباراة ، في تمام الـ 7:45 توقيت القاهرة ، وتمام 7:45 توقيت مكة المكرمة، 5:45 توقيت جرينتش، كما وستعمل قناة بي إن سبورت إتش دي1 على نقل المباراة مباشرة، ومن المتوقع ان يدير المباراة الحكم فالنتين كوفالينكو.

يسعى تشافي هيرنانديز، مدرب السد، لتتويج انطلاقته المثالية في تدريب الفريق القطري بالتأهل إلى نصف النهائي، ومن بعده لقب بطل آسيا، خاصة بعد النتائج المتميزة للفريق تحت قيادته، سواء في البطولة ذاتها، أو في الدوري المحلي.

أما النصر السعودي فيدخل المباراة معززًا بأفضل سجل له في دوري الأبطال بعد تحقيق سلسلة من 6 مباريات من دون هزيمة، آخرها فوزه على الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بنتيجة 3-2، بعد تعادله إيجابيا 1-1 في المباراة الأولى.

من المتوقع أن يبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفنى للسد القطري المباراة بالتشكيل اللآتى:

حراسة المرمى : سعد عبدالله الدوسري .

خط الدفاع : عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بيدرو ميجيل - وو يونج جونج.

خط الوسط : سالم الهجري - جابرييل غرنانديز -أكرم حسن

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

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