غزة: انطلاق فعاليات "المؤتمر الوطني لنصرة القدس والاقصى"

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني لنصرة القدس والأقصى اليوم الاثنين بمدينة غزة، بمناسبة ذكرى مرور ٥٠ عاما على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك.

وقد شارك في المؤتمر الوطني الذي نظّمته دائرة شؤون القدس في حركة "حماس" ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية، ونواب من المجلس التشريعي ووجهاء ومخاتير، حيث ألقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد الجماصي كلمة عن الحركة قائلاً فيها: "إن المسجد الأقصى سيبقى قبلة المسلمين الأولى والوطنية الجامعة، وستبقى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ولا تقبل القسمة على اثنين.

وأكد الجماصي رفضه لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة القرن ومؤتمر البحرين، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيبقى موحدًا في مواجهة كل المشاريع التي تمس الأقصى وعروبة القدس.

وجدد تأكيده أن خيار المقاومة هو الكفيل باسترداد القدس من الاحتلال، مطالباً السلطة بوقف التنسيق الأمني والتحلل من أوسلو وإطلاق المقاومة وإعلانها ثورة نصرة للقدس.

ودعا الجماصي لتبني رؤية استراتيجية وطنية تسهم في حراك فلسطيني فاعل، يتزامن معه حراك دولي وعربي.

من جهته قال رئيس دائرة القدس في حركة حماس أحمد أبو حلبية: "إن الاحتلال فشل ويفشل دائماً في تنفيذ المخططات لتهويد الأقصى والمدينة المقدس، وطمس المعالم والآثار الإسلامية والمسيحية".

وطالب أبو حلبية السلطة الفلسطينية بدعم صمود المقدسيين في وجه جرائم الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني ورفع يدها عن ملاحقة المقاومة للقيام بدورهم.

وحثّ الفصائل الفلسطينية بتفعيل المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها وخاصة المسلحة، نصرة للقدس والمسجد الأقصى.