"التنمية" في رام الله توضح حقيقة حجب الأسماء وزيادة آخرين

أوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله داود الديك أن ما يتم تداوله بشأن حجب بعض الأسر التي كانت تستفيد من مخصصات التنمية الاجتماعية مغالطات.

وقال دويك في تصريح صحفي مساء الاثنين: "إن عمليات الحجب تتم في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، وأن الحجب يتم لعدم ثبوت الاستحقاق بناء على تحديث البيانات، أو بسبب وجود ملف ضريبي للأسرة، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر تتلقاه من وزارة المالية".

وأضاف: "إن الوزارة زادت مجموع المبالغ المخصصة للأسر الفقيرة في قطاع غزة إلى 94 مليون شيقل، أي بزيادة 5 مليون شيقل لهذه الدفعة التي من المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن 23 ألف أسرة في قطاع غزة ارتفعت مخصصاتها، في حين انخفضت مخصصات حوالي 9 آلاف أسرة نتيجة تحديث البيانات.

وبدأ صرف مخصصات الأسر الفقيرة اليوم الاثنين في كافة محافظات الوطن، وتشمل هذه الدفعة 105 آلاف أسرة منها حوالي 70 ألف أسرة في قطاع غزة (66% من المستفيدين)، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية (34%) من المستفيدين.

وتفاجأ عدد كبير من الأسر الفقيرة حجب أسمائهم من وزارة التنمية الاجتماعية وعدم تلقيهم مخصصاتهم النقدية مما أثار حالة من السخط والغضب تجاه الوزارة في رام الله، معتبرين ذلك مجزرة تجاه الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وفي ذات السياق أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الاثنين أنها استقبلت عشرات الحالات التي تم حجبها من مخصصات البرنامج الوطني من قبل رام الله، قائلة: "لا دخل لنا في عملية الحجب ولا يتوفر لدينا أي معلومات بالتغيرات التي تمت على الأسماء".

وأوضحت الوزارة في تصريح نشر على موقعها الرسمي اليوم الاثنين، أن الكشوفات التي تشتمل على أسماء المنتفعين لم ترسل إلى مديريات التنمية الاجتماعية بغزة وحولت إلى البنوك مباشرة".