نتائج ديوان المظالم 2019

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم وتطويره 2020 في الرياض، أمس، اجتماعها الثالث، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء اللجنة.

واوضحت اللجنه ان المجتمعون ناقشوا التقرير النصف سنوي لمشروعات ديوان المظالم، وما تم إنجازه منها، ومعالجة جوانب التعثر والقصور، وإبداء المقترحات والأفكار التي تساعد في إتمامها، ومعرفة مدى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للديوان 2020، من خلال المؤشرات والرسوم البيانية التي يوفرها “نظام مسار الإلكتروني”.

كما ويوضح النظام وبشكل دقيق نسب الإنجاز المتحققة من الأعمال، وما وصلت إليه عموم الإدارات في تحقيق المبادرات المعتمدة، ومدى تحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة الاستراتيجية، وتلافي المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات.

إلى جانب ذلك تم استعراض مبادرة إدارة التغيير الاحترافي، وما سوف تقدمه من أهداف تصب في مصلحة تطوير العمل، بالإضافة إلى مناقشة مهام الطاقم النسائي وأدواره، وتمكين عمل المرأة في الديوان بالتطوير والتدريب، وتحفيز المبادرات النوعية التي يقدمها العنصر النسائي، لتكون مساهمًا فاعلاً في الخطة الاستراتيجية للديوان 2020.

الجدير بالذكر أن اللجنة الإشرافية العليا، تتولى الإشراف على إعداد خطط الديوان الاستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها.