موعد نتائج الشهادة الاعدادية ونتائج شهادة التعليم الابتدائي في ليبيا 2019

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أنه تم الانتهاء من اعمال تصحيح اوراق الاجابات الخاصة بطلاب الثالث الاعدادي 2019.

كما انه من المتوقع ان يتم اعلان اسماء اوائل الشهادة الاعدادية لكل محافظة على حدة خلال الأسبوع الحالي، وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2019، خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التعليم الليبية.

واشار وزير التعليم المؤقت فى المنطقة الشرقية في ليبيا، الى أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية قد بلغ 59.5%، كما انه تم اعلان نتائج الاعدادية ليبيا المنطقة الشرقية فى نهاية شهر يوليو الماضي، وخلال هذه الفترة ينتظر الطلاب فى طرابلس وباقي المناطق في ليبيا اعتماد وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، أن يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات طلاب اعدادي ليبيا 2019.

واوضحت الوزارة ، أنه تم رصد نسب نجاح عالية تزيد عن نسبة نجاح العام الماضي، وذلك في عمليات التصحيح الأولية أوراق إجابات طلاب الشهادة الاعدادية ليبيا 2019، موضحة انه يمكنك الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من موقع وزارة التربية والتعليم الليبية بالاسم ورقم الجلوس، وكذلك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال موقع منظومة الامتحانات الليبية برقم الجلوس والاسم.