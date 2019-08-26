إيران تعلن بيع النفط الموجود في ناقلة "أدريان داريا" لهذه الدولة

أعلنت الجمهورية الإسلامية "إيران" اليوم الاثنين أنها باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا" –غريس1- المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق إلى تركيا.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن المالك الجديد للنفط هو من سيحدد وجهة الناقلة لاستلام النفط وليست نحن.

وقال ربيعي: "إحدى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية هي مراقبة الدول وتهديدها المستمر".

ووفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس" فإن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1"، المعروفة سابقا بـ"غريس 1"، والتي أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، أعلنت أخيرا أنها غيرت وجهتها نحو تركيا.