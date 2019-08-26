موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2019 للمرحلة الثالثة

اعلن مصدر مسئول في الوزارة، ان نتيجة تنسيق الثانوية العامة على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، ستكون يوم الأحد القادم، وان سبب تأخر إعلانها هو إعطاء الفرصة الكاملة للمراجعة الدقيقة.

ومن جهته ، اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، عن البدء في تسجيل رغبات المرحلة الثالثة، وذلك يوم السبت الموفق 24 أغسطس 2019، وذلك لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بشعبيتيه العلمية والأدبية عبر بوابة الثانوية العامة، ومن الجدير ذكره، أنه قد انتهى تنسيق المرحلة لثانية يوم الأحد 4 أغسطس 2019.

وقد انطلق يوم السبت 24 أغسطس قطار المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، بحد أدنى 50%، وذلك للجزء الأول من المرحلة الثالثة الخاص بالناجحين بالدور الأول بشهادة الثانوية العامية 2019.

وصرحت الوزارة انه يبلغ عدد الطلاب والطالبات بالمرحلة الثالثة عدد84872 طالبًا وطالبة، بواقع 63318 طالب وطالبة علمي يشعبتيه علوم ورياضة، وعدد 21554 طالب وطالبة أدبي، وهؤلاء هم الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة.

كما وكشفت الوزارة عن الأماكن المتاحة لطلاب علمي في المرحلة الثالثة، منها: المعهد الفني التجاري ببورسعيد، والمعهد العالي سياحة ،وفنادق بالسيوف بالإسكندرية ،المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة المعهد الفني التجاري بالروضة معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية، المعهد العالي دراسات نوعية، والكثير من المعاهد وذلك على موقع الوزارة.