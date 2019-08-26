موعد نتيجة الدور الثانى دبلوم تجارة وطريقة الاستعلام

اكدت وزارة التعليم الفني في مصر، انه بعد ظهور نتيجة الدبلوم الفني التجاري 2019، يمكن لجميع الطلاب التسجيل في المعادلة للالتحاق بكلية التجارة، سواء كانت جامعة حلوان او القاهره او عين شمس، وذلك كل ما عليك هو الحصول علي مجموع 70% فاكثر، لكي تتمكن من دخول امتحانات المعادلة.

كما وأكد الدكتور محمد مجاهد، أنه عقب انتهاء مراسم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 ، سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج ملاحق الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية عبر بوابة الثانوي الفني التابع إلى وزارة التربية والتعليم.

ومن الجدير ذكره، انه قد انتهت بالفعل اعمال تصحيح اوراق الاجابات في عدد كبير من المحافظات، وجاري الانتهاء من باقي المحافظات في الوقت الحالي، وفور الانتهاء سيتم عمل المراجعة النهائية، ثم بعد ذلك اعلان النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الفني.

طريقة الاستعلام علي نتيجة ملاحق الدبلوم الفني التجاري 2019 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

اختيار الشعبة التابع لها الطالب.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.