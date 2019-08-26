"التنمية" في غزة تعلق على حجب أسماء من مستفيدي الشؤون

علقت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الاثنين، على حجب مخصصات البرنامج الوطني من قبل الوزارة في رام الله، مؤكدة أن لا دخل لها في عملية الحجب ولا يتوفر لديها أي معلومات بالتغيرات التي تمت على الأسماء.

وأوضحت الوزارة في تصريح نشر على موقعها الرسمي اليوم الاثنين، أنها استقبلت عشرات الحالات التي تم حجبها من مخصصات البرنامج الوطني من قبل رام الله، قائلة: "إن الكشوفات التي تشتمل على أسماء المنتفعين لم ترسل إلى مديريات التنمية الاجتماعية بغزة وحولت إلى البنوك مباشرة.

وأضافت: "لا دخل لنا في عملية الحجب التي تمت ولا يتوفر لدينا أي معلومة بالتغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة وإغلاق البرنامج الوطني على غزة منذ ما يقارب 3 شهور من قبل الحكومة في رام الله".

وبدأ صباح اليوم صرف مخصصات الأسر الفقيرة اليوم الاثنين في كافة محافظات الوطن، وتشمل هذه الدفعة 105 آلاف أسرة منها حوالي 70 ألف أسرة في قطاع غزة (66% من المستفيدين)، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية (34%) من المستفيدين.