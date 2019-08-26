موعد معرفة المواد المطعون عليها في الثانوية الازهرية 2019

اعلن الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن موعدالانتهاء من تلقي طلبات الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019، وذلك اعتباراً من الخميس المقبل، لافتاً إلى أن الإدارات التعليمية لا تزال تستقبل الطلاب الذين تقدموا بطلبات الطعن، ليتعرفوا على أوراق إجاباتهم.

كما أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحا ت صحفية، امس، أنه تم مراعاة مصلحة الطلاب الذين تقدموا بطعون وتم التعامل مع طلباتهم بكل حزم ودقة، حتى يحصل الطلاب على حقهم كامل دون نقص، موجهًا الشكر للقائمين على أعمال الطعون على ما قدموه من جهود.

وفي السياق نفسه، بين الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أن الطلاب الذين حصلوا على درجات في المواد المطعون عليها والطلاب الذين لم يتعرفوا على أوراق إجاباتهم، عليهم استرجاع ما دفعوه من مقار مناطقهم الأزهرية، مبينًا أن أعمال طعون الدور الثانى ستبدأ فور إعلان نتيجة الدور الثانى ولمدة أسبوعين.

وأشار رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية إلى أن إجمالي طعون الدور الأول بلغ نحو 40296 وتم الاطلاع منهم على عدد 39944، كما بلغت الأوراق المستحقة للزيادة عدد نحو 4026 ورقة.