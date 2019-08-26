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"اسرائيل" تستدعي طائرات لاخماد حريق ضخم في غابات القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:11 - 26 اغسطس 2019
حريق ضخم حريق ضخم
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هرعت طواقم الإطفاء الإسرائيلية معززة بـ 6 طائرات لإخماد الحريق الكبير الذي اندلع صباح اليوم الاثنين في غابات بيت شيمش قضاء مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لمواقع الاحتلال الإسرائيلي فإن حوالي 15 فريقًا لمكافحة الحرائق والإنقاذ بمساعدة 6 طائرات خاصة بالحرائق هرعت إلى إحدى الغابات على الطريق 375 بالقرب من بيت شيمش قضاء القدس المحتلة.

ولا تزال طواقم الإطفاء الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين وهي تحاول السيطرة على النيران الضخمة التي اندلعت في الغابة، كما أنها تحاول وقف زحف الحريق تجاه المدن المكتظة بالمستوطنين.

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