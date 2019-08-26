الخطة التشغيلية 1440 للعام الدراس الجديد

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ورفعت وزارة التعليم معدل الأمن والسلامة في المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد من خلال توظيف 5868 حارس وحارسة أمن وتأهيل مدربين ومدربات أمن وسلامة مدرسية مركزيين في إدارات التعليم بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات.

وبينت وزارة التعليم أن مشروع تجهيزات السلامة للمدارس لمبادرة تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية بلغت 270 مدرسة واستهدفت 5 إدارات تعليمية، كما نفذت المرحلة الأولى في صيانة جميع المدارس المدرجة في 44 إدارة تعليمية، وسيتم تنفيذ المراحل الثلاث المتبقية من المشروع خلال العام الدراسي وفق الخطة المعتمدة مع شركة تطوير للمباني، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من برامج التدريب الخارجي تشمل 88 متدرب من جميع إدارات التعليم.